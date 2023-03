I Carabinieri della stazione di Roccarainola e del nucleo radiomobile di Nola sono intervenuti in un cantiere edile situato in via Renola, a Roccarainola, per un incendio che ha interessato un escavatore intestato a un geometra di 50 anni di Cicciano, titolare dell’impresa impegnata sui lavori in corso. Al momento, non sono chiare le cause dell’incendio e i Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non si hanno notizie di danni a persone o altre proprietà. Si seguono tutte le piste possibili.

L’incendio di mezzi e attrezzature in cantiere edile rappresenta un problema grave e diffuso in Italia, spesso causato da fenomeni di malavita organizzata o di criminalità comune che cercano di estorcere denaro alle imprese impegnate nei lavori. Per questo motivo, gli interventi delle forze dell’ordine sono cruciali per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire tali fenomeni.