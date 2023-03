Tra le personalità locali indicate come possibili candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative a Ottaviano spicca anche Michele Cutolo, vicepresidente nazionale del Movimento cristiano lavoratori. Cinquant’anni, originario proprio di Ottaviano, Cutolo è finito nel novero dei papabili per la carica di primo cittadino nel corso delle immancabili valutazioni di partiti e osservatori politici.

«Non nego di aver riscontrato l’interesse di pezzi della società civile, di ex consiglieri comunali, di associazioni e di gruppi di cittadini – osserva Cutolo – segno che mi riconoscono doti umane oltre alla mia esperienza pluriennale di amministratore. Essere indicato come possibile candidato a sindaco della mia città mi lusinga, sarebbe un compito oneroso, ma di grande gratificazione, anche perché Ottaviano aspetta risposte concrete da anni. Le risorse del Piano di ripresa sono una preziosa opportunità per finanziare i grandi interventi, ma la vera scommessa è il governo quotidiano del territorio partendo dal potenziamento della macchina comunale attraverso l’assunzione di nuovi dipendenti. In questo senso sarà necessario instaurare un proficuo rapporto istituzionale con la Città metropolitana e la Regione. Ma a parte la soddisfazione personale, è giusto che sia Ottaviano a individuare il candidato a sindaco che ritiene più adeguato».