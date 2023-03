Negli ultimi anni, lo Stato italiano ha introdotto numerosi bonus per supportare le famiglie in difficoltà, in particolare quelle con figli a carico. Uno di questi bonus è il Premio alla nascita, comunemente noto come Bonus Mamma Domani, che consente alle donne in gravidanza o alle madri di ottenere un’agevolazione economica fino a 800 euro. Il Bonus Mamma Domani è rivolto alle donne che hanno avuto bambini nati fino al 28 febbraio 2022 o adottati nel corso del 2021. La richiesta del bonus deve essere presentata entro i 12 mesi dalla nascita, dall’affido preadottivo o dell’adozione e può essere effettuata attraverso il portale ufficiale dell’INPS o tramite un qualsiasi Caf o Patronato.

A differenza di molti altri bonus che richiedono il calcolo dell’ISEE per accedere all’agevolazione economica, il Bonus Mamma Domani non richiede questo strumento valutativo per definire la situazione economica di un nucleo familiare, e può essere richiesto e ottenuto dalle donne a seguito di gravidanza, parto, adozione o affidamento di un minore. Il pagamento del Bonus Mamma Domani è effettuato dall’INPS in un’unica soluzione, indipendentemente dall’evento che ne autorizza il pagamento. A partire dal prossimo aprile, questa forma di bonus sarà completamente assorbita dalla forma integrativa che ha accorpato tutti i bonus di questo tipo, ossia l’Assegno Unico per Famiglie.

Per fare richiesta del Bonus Mamma Domani, le madri possono recarsi sul portale ufficiale dell’INPS o fare ricorso ad un qualsiasi Caf o Patronato. Questo incentivo economico rappresenta un importante sostegno per le madri italiane, che possono così avere un aiuto concreto per far fronte alle spese legate alla cura e all’educazione dei propri figli.