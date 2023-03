L’Ente Autonomo Volturno (EAV), la società che si occupa dei trasporti pubblici nella regione Campania, ha annunciato l’assunzione di venti nuovi autisti per il settore gomma, che inizieranno a lavorare a partire da domani. Inoltre, entro il mese di aprile, EAV ha previsto l’assunzione di altre sessanta unità lavorative per il settore ferroviario, tra cui macchinisti, capotreno, operai e operatori di stazione.

Secondo EAV, c’è un grande sforzo in atto per la formazione di personale specializzato. L’azienda ringrazia le maestranze per il passaggio di competenze tra le diverse generazioni e annuncia il continuo confronto con le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze dei lavoratori in un momento storico di grande trasformazione per l’azienda.

In particolare, nei prossimi giorni ci saranno incontri su argomenti specifici, con l’obiettivo di trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi aperti. L’assunzione di nuovi autisti e di personale specializzato rappresenta un importante passo avanti per EAV, che cerca di migliorare la qualità dei suoi servizi e soddisfare le esigenze dei cittadini della regione Campania.