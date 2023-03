Ad Atripalda, in provincia di Avellino, si è verificato un episodio che ha scosso l’opinione pubblica: due fratellini sono rimasti aggrediti da un pitbull in via Tiratore. Secondo le testimonianze, l’animale era in giro senza guinzaglio insieme al suo padrone, quando si è avventato contro il bambino più piccolo, di soli 5 anni, afferrandolo per il giubbotto. La sorellina del bambino ha cercato di aiutarlo, ma il cane ha fatto cadere entrambi a terra. Fortunatamente, l’intervento tempestivo di alcuni passanti ha permesso di allontanare il pitbull e di soccorrere i due fratellini, che sono portati in ospedale per le cure del caso.

Questo episodio non è l’unico di questo genere ad aver fatto notizia ultimamente: sempre più spesso, infatti, si sente parlare di attacchi di cani nei confronti dei bambini, con conseguenze spesso gravi e talvolta fatali.

In molti casi, si tratta di animali che non sono educati o controllati adeguatamente dai propri proprietari, o che addirittura sono addestrati alla violenza. Tuttavia, non bisogna generalizzare: la maggior parte dei cani è in realtà pacifica e affidabile, e molti proprietari si impegnano attivamente per educare i propri animali e garantire la loro sicurezza e quella degli altri.