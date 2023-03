La morte di un’anziana di 87 anni a Bonito, a causa di una caduta in un pozzo, ha lasciato sgomenti i residenti della zona e la comunità locale. Secondo quanto riportato dalle autorità, la vittima è ritrovata senza vita in fondo al pozzo a pochi passi dalla sua abitazione, dopo essere segnalata come scomparsa dal figlio. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta prontamente per recuperare il corpo della donna, mentre i carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per accertare le cause della morte. Inoltre, sono coinvolti i sanitari del 118 per i soccorsi e gli accertamenti medici.

Al momento si cerca di capire se l’anziana sia caduta accidentalmente nel pozzo o se si sia trattato di un gesto estremo. La salma è trasferita all’obitorio per gli accertamenti necroscopici, necessari per stabilire con certezza la causa del decesso.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale e ha suscitato una forte emotività. La perdita di una vita, soprattutto in circostanze tragiche come queste, è sempre un fatto doloroso e tragico. La vicenda ha sottolineato l’importanza della sicurezza in casa e della prevenzione degli incidenti domestici, soprattutto per le persone anziane e fragili.