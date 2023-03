Un rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare un’anziana che si trovava in difficoltà all’interno della sua abitazione al sesto piano di un palazzo di via Dante ad Avellino. La donna, che ha accusato un malore improvviso, non rispondeva più ai vicini e ai familiari che hanno allertato i soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che sono riusciti ad entrare nell’appartamento attraverso un balcone con l’utilizzo di un’autoscala. Una volta entrati nell’appartamento, i caschi rossi hanno trovato l’anziana in condizioni precarie e l’hanno affidata alle cure dei sanitari del 118 che hanno deciso di trasportarla presso l’ospedale Moscati di Avellino.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e l’efficienza del personale sanitario hanno permesso di salvare la vita dell’anziana e di garantirle le cure necessarie. Questo episodio dimostra l’importanza del lavoro di squadra e della prontezza degli operatori di emergenza per garantire la sicurezza e la salute delle persone in difficoltà.