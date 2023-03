Come raccontano alcuni testimoni dell’incidente al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il fatto sarebbe avvenuto in via Galileo Ferraris. “C’è un incidente a via Galileo Ferraris, il guidatore era su uno scooter e ha lasciato cosi la povera signora, ora la stiamo aiutando noi.”- hanno spiegato i testimoni intervenuti sul fatto e che hanno chiamato i soccorsi. Sono intanto scattate le indagini per trovare il pirata della strada.

“La strada miete sempre più vittime e questo perché in giro ci sono delinquenti che corrono a tutta velocità con motociclette, scooter e auto sprezzanti del pericolo e della vita umana. È in corso una vera e propria strage da fermare, per questo abbiamo proposto al Governo una modifica al codice della strada. Per chi uccide e rischia di uccidere gente innocente a causa della follia e dell’irresponsabilità servono condanne più severe.”- queste le parole di Borrelli.