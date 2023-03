Scoperta di una discarica abusiva in un terreno della Regione Campania, situata nel comune di Palma Campania. Inoltre, trovati scarti sotterrati senza autorizzazione, una gestione illecita dei rifiuti dimostra una grave mancanza di rispetto per l’ambiente e la salute pubblica. Secondo quanto diffuso, i Carabinieri della stazione di Palma Campania hanno denunciato un imprenditore incensurato di 69 anni e un uomo di 41 anni di San Gennaro Vesuviano per la gestione illecita di rifiuti. Il sequestro dell’intera area è già effettuato e le indagini sono ancora in corso.

La Campania è nota purtroppo per essere una delle aree più colpite dal problema dei rifiuti in Italia. Negli ultimi decenni, infatti, la Campania ha dovuto affrontare una serie di problemi legati alla gestione dei rifiuti, che hanno portato a numerose discariche abusive e alla diffusione di malattie tra la popolazione.

Il problema dei rifiuti in Campania è affrontato con l’introduzione di nuove norme e regolamenti per la gestione dei rifiuti, tuttavia, la scoperta di questa discarica abusiva dimostra che il problema non è ancora risolto completamente.