saassaLa RAI, l’emittente pubblica italiana, ha iniziato la transizione al nuovo standard di compressione video Mpeg-4, che sarà obbligatorio per tutti i canali del Digitale Terrestre in Italia a partire dal 20 dicembre 2022. Adesso, dopo quasi tre mesi dall’inizio della transizione, la RAI ha finalmente aggiornato anche uno dei suoi canali più importanti, RAI News 24, che era ancora trasmesso con il vecchio standard Mpeg-2 in bassa risoluzione.

Dal 16 marzo 2023, RAI News 24 inizierà a trasmettere in alta risoluzione e con il nuovo standard Mpeg-4 sulle frequenze nazionali della RAI. Il numero del canale resterà il 48, ma sarà aggiunto un secondo canale provvisorio RAI News 24 trasmesso in bassa risoluzione e con il vecchio standard Mpeg-2, disponibile solo dopo una risintonizzazione di tutti i canali. Questo canale sarà trasmesso sulle frequenze regionali della RAI, dove attualmente non è disponibile il canale RAI News 24.

Inoltre, la RAI spegnerà i vecchi canali RAI 1, RAI 2 e RAI 3 in bassa risoluzione, attualmente trasmessi ai numeri 501, 502 e 503, che erano spostati dopo il 500 a fine dicembre per permettere a chi non aveva una TV compatibile con le nuove tecnologie di continuare a vedere i programmi principali della RAI. Questi canali temporanei in Mpeg-2 saranno eliminati.

Dal 16 marzo, inoltre, quasi tutti i canali RAI saranno trasmessi con lo standard HbbTV, cioè la TV ibrida che si appoggia anche alla connessione Internet, a partire dalle numerazioni LCN dopo il 500. I canali saranno trasmessi in HD e con il nuovo standard Mpeg-4, tranne Rai Scuola, RAI News 24 e RAI Sport + HD.