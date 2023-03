Il recente sequestro di 10 telefonini e 12 cavetti per la ricarica nel carcere di Avellino, scoperti dagli agenti della Polizia Penitenziaria, evidenzia ancora una volta la diffusa presenza di oggetti tecnologici illegali nelle carceri italiane. La presenza di dispositivi come telefoni cellulari all’interno dei penitenziari rappresenta una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico. Infatti, questi oggetti consentono ai detenuti di mantenere contatti con il mondo esterno e di organizzare attività illecite, come la gestione di traffici di droga e la commissione di reati.

Per contrastare questo fenomeno, le autorità penitenziarie italiane hanno adottato una serie di misure, tra cui l’installazione di sistemi di blocco delle onde radio, la ricerca sistematica di dispositivi illegali e l’adozione di severe sanzioni per i detenuti sorpresi in possesso di telefoni cellulari. Tuttavia, la scoperta di telefoni cellulari e cavetti per la ricarica nascosti in intercapedini dei muri del carcere di Avellino dimostra che la situazione è ancora critica e che sono necessari ulteriori sforzi per prevenire l’ingresso di oggetti illegali all’interno delle carceri.

Inoltre, è importante sottolineare che la presenza di oggetti tecnologici illegali all’interno dei penitenziari non rappresenta solo una minaccia per la sicurezza, ma anche per la privacy dei cittadini. Infatti, i detenuti che utilizzano telefoni cellulari possono accedere ai dati personali delle loro vittime e dei loro familiari, creando una situazione di pericolo e di instabilità per la società nel suo insieme.