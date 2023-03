Approvati finanziamenti da un milione di euro da investire per le scuole del territorio e per la Casa Comunale. L’amministrazione comunale retta dal sindaco Maurizio Falanga ha risposto a cinque bandi ministeriali su indicazione dei vertici di Forza Italia che siedono in Parlamento. Tutti approvati grazie allo studio del territorio ed agli uffici preposti.

155mila euro per i lavori di efficientamento energetica per la sede municipale in pizza de Marinis e 137mila euro per i lavori di efficientamento energetica per il Centro civico polivalente.

“Approvati finanziamenti importanti grazie al lavoro svolto con accuratezza da chi è sentinella sui territori, l’amministrazione comunale di Poggiomarino ha lavorato sodo per raggiungere traguardi così importanti per la comunità. La nostra presenza sui territori non ha solo scopi elettorali, ma è figlia di una visione più ampia della politica: poter lavorare da Roma per paesi come Poggiomarino è possibile grazie alla serietà dei nostri amministratori. Si può far bene solo se insieme ed in rete”, annuncia la bella notizia il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro.

I commenti

Sulla stessa linea di pensiero, a rispecchiare il modus operandi del partito forzista, Francesco Parisi, esponente di F.I che si dichiara “onorato di aver supporto amici che oggi si sono dimostrati vicini alle esigenze del paese. La vicinanza che Poggiomarino ha avuto dalla nostre espressioni in Parlamento è frutto di un lavoro di squadra compatto, tessere le fila per costruire la rete che colleghi i paesi al Parlamento è possibile solo grazie a politici seri. La Politica si veste con il suo abito migliore quando c’è dialogo tra Roma e le “basi comunali” analizza Parisi continuando con i ringraziamenti “un grazie per il lavoro encomiabile del caposettore architetto Giuseppe Del Sorbo che ha istruito le pratiche, al mio sindaco Maurizio Falanga, all’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Belcuore e all’assessora alla Scuola Maria Carillo”.

“L’ammissione ai finanziamenti ministeriali da parte del Comune di Poggiomarino per la sostenibilità e l’efficienza energetica è un’ottima notizia, e premia l’impegno e il buon governo dell’Amministrazione comunale del sindaco Maurizio Falanga. I fondi stanziati dal ministero dell’Ambiente per la realizzazione di interventi di efficienza energetica per tre scuole, per il palazzo comunale e per il centro polivalente di Via XXV Aprile rappresentano una nuova tappa di un percorso di sviluppo sostenibile del territorio in un’ottica di tutela dell’ambiente e di valorizzazione del patrimonio comunale. Noi siamo accanto all’amministrazione di Poggiomarino in ogni sua iniziativa per lo sviluppo e la crescita del territorio” fa sapere Annarita Patriarca, dalla Camera dei deputati.

“Siamo di fronte all’esempio di politica che abbiamo sempre sostenuto, sia su scala comunale che su scala nazionale il lavoro in sinergia e nel pieno rispetto dei ruoli politici e tecnici è l’unico modo possibile di prendersi cura della cosa pubblica” dichiara il primo cittadino di Poggiomarino, Maurizio Falanga.

Il vicesindaco Luigi Belcuore dichiara entusiasmo per l’impegno dei colleghi politici “seguirò con l’impegno di sempre i lavori che riguardano la mia delega. Col tempo Poggiomarino avrà tutte le risposte che merita. Ringrazio tutti per la fiducia che ripongono in noi. Lavorare ed impegnarsi ripaga sempre”.

Entusiasta per la pioggia di finanziamenti a fondo perduto per le Scuola, l’assessora al ramo, Maria Carillo che si dichiara “grata per il lavoro svolto dagli uffici tecnici e felice di scrivere una bella pagina della politica sana, fatta esclusivamente per il bene del paese cittadini”.