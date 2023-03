Nella frazione Figliuoli di Montoro, in provincia di Avellino, si è verificato un incendio in un deposito agricolo in lamiere. Il deposito era preso in fitto da una donna sessantenne del posto, e al suo interno sono andati distrutti materiali e attrezzi vari. Gli inquirenti dei Carabinieri della Compagnia di Solofra stanno indagando sulle cause dell’incendio, e la pista principale è quella dolosa. I militari, guidati dal capitano Gianfranco Iannelli, hanno eseguito i rilievi sul luogo del rogo e hanno ascoltato la persona che gestiva il deposito agricolo, nonché altre testimonianze per capire se siano notati movimenti o persone sospette nelle ore precedenti all’incendio. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino hanno spento le fiamme dopo essere allertati da un passante che ha chiamato la sala operativa di via Zigarelli.

La struttura è finita completamente avvolta dalle fiamme e al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno eseguito gli accertamenti e redatto una relazione consegnata ai carabinieri. Non sono trovate tracce di inneschi, ma ci sarebbero elementi che fanno propendere per un’azione dolosa. Le indagini dei Carabinieri proseguono per stabilire la dinamica e i responsabili dell’incendio.