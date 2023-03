La scomparsa di Denise Pipitone è una vicenda che ha commosso l’Italia intera. La bambina, di soli 4 anni, scomparve nel settembre del 2004 dalla città di Mazara del Vallo, in Sicilia, dove viveva con la madre e il patrigno. Da allora non è mai trovata alcuna traccia della sua vita e la sua scomparsa è rimasta uno dei casi più misteriosi e discussi della cronaca italiana. La notizia riportata dalla trasmissione Quarto Grado, che i carabinieri avrebbero prelevato il dna di una ragazza bosniaca di 20 anni che potrebbe essere Denise Pipitone, ha riacceso le speranze dei genitori della bimba scomparsa e di tutti coloro che seguono il caso con interesse. Secondo quanto riferito, la giovane sarebbe stata sottoposta ai controlli dei carabinieri e le sarebbe stato prelevato un campione di saliva per risalire al suo patrimonio genetico e procedere alla comparazione con quello di Denise Pipitone.

La notizia ha suscitato una forte emozione nei genitori della bimba scomparsa, che hanno espresso cautela e attesa di notizie concrete. Il loro avvocato, Giacomo Frazzitta, ha dichiarato che si tratta di “fughe di notizie che colpiscono al cuore una madre e un padre in attesa”, sottolineando l’importanza di evitare speculazioni e illusorie speranze.

La vicenda di Denise Pipitone ha sempre suscitato grande interesse nell’opinione pubblica italiana e ha spinto molte persone a mobilitarsi per cercare di trovare la bambina scomparsa. Le rivelazioni fatte dalla trasmissione Quarto Grado rappresentano una nuova pista che, speriamo, possa contribuire a fare luce sulla scomparsa di Denise e a restituire ai genitori la speranza di ritrovare la loro bambina.