Durante il servizio di sicurezza predisposto per l’incontro di calcio tra Ischia e Pompei presso lo stadio “Mazzella”, gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato dei controlli domenica mattina. Durante i controlli di sicurezza per l’accesso allo stadio, hanno denunciato sette persone appartenenti alla tifoseria ospite, di età compresa tra i 23 ed i 33 anni. I denunciati sono trovati in possesso di 18 fumogeni e una barra metallica lunga 30 cm, che sono finiti sequestrati.

Per questo motivo, è avviata la procedura per l’emissione del Daspo (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) nei confronti dei denunciati, poiché hanno violato le norme che proibiscono l’uso di materiali pirotecnici durante le manifestazioni sportive.