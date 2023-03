Un grave atto intimidatorio nei confronti dell’associazione “La Battaglia di Andrea”, che si impegna a difendere i diritti delle persone portatrici di disabilità. L’automobile di proprietà dei responsabili dell’associazione è rimasta danneggiata per la terza volta, ma questa volta non hanno rubato nulla, neppure una banconota da 10 euro lasciata nella macchina. La presidente dell’associazione, Asia Maraucci, ha espresso il timore che si tratti di attacchi legati alle battaglie dell’associazione per i diritti civili dei disabili, in particolare contro l’occupazione impropria degli stalli per disabili.

Questa non è la prima volta che l’associazione ha subito attacchi. La presidente ha dichiarato che le minacce e le chiacchiere contro di loro sono diventate quotidiane, e ha evidenziato la necessità di installare una videosorveglianza per proteggere i membri dell’associazione. L’associazione ha sempre denunciato questi episodi alle istituzioni e ha chiesto aiuto, ma sembra che non sia stata ancora presa alcuna misura per proteggere i membri dell’associazione.

È inaccettabile che le persone che si dedicano alla difesa dei diritti civili siano vittime di attacchi e intimidazioni. È importante che le istituzioni agiscano per proteggere i membri dell’associazione e per assicurare che questi attacchi non accadano più in futuro. Le persone con disabilità sono spesso tra le categorie più vulnerabili della società e hanno già abbastanza difficoltà senza dover affrontare anche la violenza e l’intimidazione.