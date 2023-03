“La statua di San Gennaro al Ponte della Maddalena è seriamente danneggiata in circostanze ancora da chiarire. La mano del Santo è tranciata di netto ed è rimasta ai piedi della scultura. A segnalarlo è stato un cittadino che, in transito proprio in quella strada, si è accorto del danneggiamento e ha fotografato l’accaduto. La statua, voluta da Padre Rocco e realizzata da Francesco Celebrano, ricorda che sul Ponte della Maddalena nel 1631 San Gennaro fermò la lava del Vesuvio che stava minacciando la città di Napoli ed è uno dei monumenti a cui i devoti sono maggiormente affezionati”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le fotografie del danneggiamento da un cittadino.

“Mi auguro che, dopo questa segnalazione, sia immediatamente restaurata e sia posta al riparo dai vandali, come meritano tutte le opere straordinarie che Napoli ospita in ogni quartiere”.