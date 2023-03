Gli incentivi statali per l’acquisto di auto rappresentano un’opportunità per molti di avere un sostegno economico nell’acquisto di veicoli più efficienti ed ecologici. In particolare, per ottenere un bonus auto fino a 2500 euro senza presentare il proprio ISEE, è necessario rispettare alcuni requisiti.

Innanzitutto, bisogna mantenere la proprietà dell’auto per almeno 12 mesi e compilare una dichiarazione che attesti la proprietà per questo periodo. Inoltre, il costo del veicolo acquistato deve essere inferiore ai valori previsti per i bonus passati e dipenderà dalle emissioni del veicolo nuovo.

Il bonus varierà in base alle emissioni del veicolo nuovo e sarà più elevato se si rottama un veicolo vecchio di classe inferiore alla classe euro 5. Il bonus per l’acquisto di un’auto si suddivide in tre fasce a seconda delle emissioni di CO2/km dell’auto.

In generale, gli incentivi statali per l’acquisto di auto rappresentano un modo per avere un impatto positivo sull’ambiente e per sostenere l’acquisto di vetture più efficienti ed ecologiche.