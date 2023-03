La violenza e la criminalità sono sempre una piaga per la società, e purtroppo non mancano episodi di questo genere anche nei parcheggi dei centri commerciali. La scorsa notte ad Afragola, una coppia è finita presa di mira da due individui a bordo di una monovolume. I malviventi hanno cercato di rapinare la coppia, colpendo con forza i finestrini dell’auto e cercando di impadronirsi di portafogli e cellulari. Fortunatamente, le vittime non hanno reagito, ma proprio in quel momento c’era una pattuglia antirapina dei Carabinieri impegnata nella zona. I militari della stazione locale hanno assistito alla scena e sono riusciti a bloccare i due malviventi prima che potessero fuggire. La loro auto è stata sequestrata, insieme a quattro cellulari e due attrezzi utilizzati verosimilmente per spaccare i vetri delle auto.

I due rapinatori, rispettivamente di 29 e 35 anni, sono stati arrestati per concorso in tentata rapina e portati in carcere. Grazie alla pronta azione dei Carabinieri, la coppia è stata salvaguardata da un probabile episodio di violenza e la città di Afragola ha dimostrato ancora una volta di non tollerare la criminalità.