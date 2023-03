Il Bonus affitto giovani è una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che prevede la possibilità per i giovani under 31 di portare in detrazione il canone d’affitto sotto forma di credito di imposta, a condizione che siano rispettati determinati requisiti. Prima di tutto, è necessario non aver compiuto i 31 anni d’età e avere un basso reddito, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Inoltre, è richiesto il trasferimento della residenza presso l’immobile da destinare ad abitazione principale e il canone d’affitto da versare non deve essere inferiore a 991,60 euro.

L’agevolazione è concessa sul singolo immobile affittato o sulla singola stanza concessa in locazione. Tuttavia, non è previsto alcuno sconto mensile sul canone d’affitto da corrispondere.

Questa misura ha l’obiettivo di sostenere i giovani nella ricerca di un alloggio, consentendo loro di risparmiare sulla spesa dell’affitto e favorire l’accesso al mercato delle locazioni.

Per accedere al Bonus affitto giovani è necessario presentare la domanda di agevolazione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2023. In seguito, sarà effettuata una verifica dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, sarà emesso il credito di imposta che potrà essere utilizzato per compensare imposte e contributi.