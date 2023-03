A circa un mese dalla presentazione delle liste, prende quota la candidatura di Michele Cutolo, vicepresidente nazionale e presidente provinciale del Movimento cristiano lavoratori, a sindaco di Ottaviano.

«In questi giorni ho avuto molti momenti di confronto con consiglieri comunali uscenti, imprenditori e cittadini comuni, che chiedono la mia disponibilità a candidarmi – spiega Cutolo – in particolare, la consigliera Lucia Sciesa, eletta nelle fila di Forza Italia e molto attiva durante il suo mandato per potenziare la macchina comunale in qualità di delegata al personale, e i rappresentanti di Movimento per la vita e Solidarietà sociale. Si tratta già di un nutrito gruppo di persone che hanno puntato sulla mia persona e che ringrazio per la fiducia che mi hanno già accordato». Cutolo continuerà a incontrare cittadini e parti sociali per delineare un quadro più chiaro possibile pur mantenendo le riserve sulla candidatura, anche considerando l’incertezza che anima gli altri possibili candidati a sindaco più o meno legati alla vecchia amministrazione.

«Davanti a una situazione fluida e frammentata come questa, è necessario attendere ancora qualche giorno per prendere la mia decisione. A oggi posso dire che né nella possibile alleanza di centrodestra né in quella di centrosinistra emergono progetti definiti. Come ho già ripetuto in passato, diventare il primo cittadino di Ottaviano sarebbe un onore, perché è la mia città. Ottaviano ha problemi annosi dei quali non riesce a liberarsi per cui è giunto il tempo di formare una giunta efficiente e capace. Ecco perché le sollecitazioni che mi giungono dalla società civile e dal mondo delle associazioni, dal quale arrivo, non posso che inorgoglirmi».