A Melito, Antonia Napolano, la comandante della polizia locale, aggredita e minacciata di morte insieme agli agenti che erano con lei, mentre stavano sequestrando materiale esposto sul marciapiede e in strada per la Festa della Donna, in violazione delle regole civili. Il sindaco di Melito di Napoli, Luciano Mottola, ha denunciato l’episodio in una nota, esprimendo solidarietà alla comandante Napolano e a tutti gli agenti impegnati ogni giorno a tutela della legalità. I carabinieri della Compagnia di Marano sono intervenuti per dare supporto alla polizia locale e completare il sequestro, e successivamente è identificata la presunta autrice delle minacce.

Il sindaco ha definito l’episodio raccapricciante e ha commentato che due donne, il 8 marzo, sono state protagoniste di questa triste vicenda, sottolineando la necessità di porre fine all’abbandono del territorio a se stesso.