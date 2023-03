Una donna si è presentata presso gli uffici della questura per denunciare che il suo compagno l’aveva aggredita e si era barricato in casa con la loro neonata figlia. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e dei commissariati Pianura e San Paolo sono intervenuti nell’abitazione della coppia a Soccavo, ma non hanno ricevuto alcuna risposta alle loro ripetute chiamate. Facendo pressione sulla porta, sono riusciti ad accedere e ad identificare l’uomo. La polizia ha scoperto che l’uomo aveva già insultato e colpito la sua compagna in precedenza e, inoltre, è trovato in possesso di marijuana.

Nell’appartamento trovata anche una mazza da baseball, sequestrata dalla polizia. L’uomo, un napoletano di 30 anni con precedenti di polizia, è arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed atti persecutori, nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.