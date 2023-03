Un anziano che urina perché – forse – incontinente nel vagone della Circumvesuviana è finito in un video diffuso in rete dal gruppo facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti” che fa del sarcasmo – molto apprezzato dai pendolari – sui gravi problemi irrisolti del sistema di trasporto pubblico locale della Campania. L’anziano era probabilmente evidente difficoltà. Al video reagisce con una nota l’Eav, che gestisce la linea ferroviaria e scrive: “Colpisce ancora una volta la scelta di filmare l’episodio, all’insaputa dell’interessato, per farne oggetto di pubblico scherno, materiale per qualche post, piuttosto che intervenire per esempio avvertendo immediatamente il capotreno del convoglio”.

Il capotreno, precisa la nota dell’Eav, “appena a conoscenza dell’accaduto, si è adoperato perché il treno fosse pulito e riportato in condizioni di agibilità”. Una polemica forse eccessiva, tuttavia, per una pagina che fa della semplice ironia in tante situazioni spesso anche più gravi che mostrano i disagi della Circumvesuviana.