Negli stabilimenti Stadler di Valencia, in Spagna, sono in corso i lavori di realizzazione dei primi quaranta nuovi treni Eav, destinati a entrare in servizio entro la fine del prossimo anno. L’Ente Autonomo Volturno ha reso note le immagini dei convogli in lavorazione, sottolineando come questi quaranta si aggiungeranno ad altri sessanta treni che saranno scelti tramite gara d’appalto. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista alla fine del mese in corso.

Secondo quanto riportato dall’azienda di trasporti, l’obiettivo è di sostituire i 65 treni attualmente in circolazione, che hanno un’età media superiore a 40 anni, con cento nuovi treni entro qualche anno. Questo rappresenta un importante passo avanti nella modernizzazione della flotta di treni in Italia, che da tempo necessita di un ammodernamento per offrire un servizio più efficiente e confortevole ai passeggeri.

L’acquisto di questi nuovi treni rappresenta anche un importante investimento economico da parte dell’Ente Autonomo Volturno e dell’Italia nel suo complesso. Tuttavia, si tratta di un investimento necessario per garantire un servizio di trasporto pubblico di qualità e sostenibile nel lungo periodo.

Inoltre, l’acquisto di questi nuovi treni potrebbe rappresentare un’opportunità per creare nuovi posti di lavoro nel settore ferroviario, non solo nella fase di produzione ma anche in quella di manutenzione e gestione dei treni.