La linea Circumvesuviana è una delle principali vie di trasporto pubblico nella regione Campania, che collega Napoli a diversi comuni della zona vulcanica del Vesuvio. Tuttavia, la flotta di treni in uso sulla linea è invecchiata e spesso causa problemi di affidabilità e ritardi. Per questo motivo, l’Ente Autonomo Volturno (EAV), che gestisce la Circumvesuviana, ha deciso di investire in una flotta di treni completamente nuova. In particolare, sono in fase di produzione 40 nuovi treni negli stabilimenti Stadler di Valencia, che dovrebbero entrare in servizio a fine 2024.

Ma non è tutto: EAV ha anche aperto una gara d’appalto per l’acquisto di ulteriori 60 treni. L’obiettivo è quello di sostituire completamente i 65 treni attualmente in uso sulla linea, molti dei quali hanno superato i 40 anni di età e non sono più in grado di garantire un servizio efficiente e affidabile.

La prospettiva di avere una flotta di 100 nuovi treni sulla Circumvesuviana rappresenterebbe certamente un importante miglioramento per il servizio di trasporto pubblico nella regione Campania. I nuovi treni, infatti, dovrebbero garantire maggiore comfort per i passeggeri e ridurre i tempi di attesa e i ritardi. Inoltre, l’investimento nell’acquisto di nuovi treni potrebbe rappresentare un incentivo per gli utenti ad utilizzare il trasporto pubblico anziché l’auto, contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria nella regione.