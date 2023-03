Torna alla normalità il servizio ferroviario effettuato dalla Circumvesuviana in penisola sorrentina. Come annunciato dall’Ente Autonomo Volturno, infatti, è stata ripristinata la regolare circolazione lungo la tratta Meta-Sorrento interessata da una interruzione a causa di un problema alla linea elettrica. I disagi per gli utenti della Circumvesuviana, il servizio ferroviario che collega Napoli a diversi comuni della sua provincia, sembrano non finire mai. Oggi infatti, a causa di un guasto alla linea di contatto, la circolazione era interrotta tra Sorrento e Meta. I treni provenienti da Napoli e diretti a Sorrento limitavano a Meta.

Per ovviare al problema, l’EAV (Ente Autonomo Volturno), che gestisce il servizio ferroviario, aveva istituito un servizio sostitutivo di autobus sulla tratta Sorrento-Meta. I punti di fermata degli autobus sostitutivi consultabili sul sito eavsrl.it. L’azienda ha comunicato che i bus partivano ogni 30 minuti da Sorrento.

Questa situazione ha causato numerosi disagi agli utenti della Circumvesuviana, già provati da anni di inefficienza e disservizi. La situazione si protrae da troppo tempo, con continui guasti e disservizi che colpiscono gli utenti del servizio ferroviario.