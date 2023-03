Una donna di 48 anni è denunciata in libertà dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato. La donna, pensionata, si è spacciata per cieca per 15 anni, incassando illegalmente la pensione relativa alla sua invalidità. L’indagine è condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Gioia Tauro, che hanno effettuato servizi di osservazione e pedinamento per riscontrare il comportamento della donna. Dai risultati delle indagini è emerso che la donna aveva percepito indebitamente un’indennità di circa 208.000 euro stimata dall’Inps.

I due medici che avevano certificato l’invalidità della donna sono stati anche loro indagati per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, nonché per falso materiale commesso da pubblici ufficiali in atto pubblico, in concorso. Si tratta di un comportamento gravemente illecito che ha causato un danno ingiusto al sistema previdenziale dello Stato, e che non può essere tollerato. Sarà la fase dibattimentale a stabilire le conseguenze penali per i responsabili di tali atti.