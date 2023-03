Diversi tentativi di truffa perpetrati attraverso l’invio di messaggi o e-mail fraudolenti. In particolare, si segnalano nuovi numeri di cellulare da cui partono messaggi trappola che cercano di ingannare le vittime fingendo di essere un familiare o un amico in difficoltà. Gli autori delle truffe utilizzano diverse tecniche per cercare di convincere le persone a fornire informazioni personali o a effettuare pagamenti. «Ciao mamma, mi si è rotto il telefono. Questo è il mio nuovo numero, salvalo! Sei a casa?», è il testo di uno degli sms inviati. Inoltre, si evidenzia anche un altro tipo di truffa via e-mail, in cui si cerca di convincere la vittima a confermare i propri dati per evitare la cancellazione di un account o per prolungarne la validità.

Si raccomanda, pertanto, di prestare molta attenzione a questo tipo di messaggi, di non fornire mai informazioni personali o finanziarie senza essere certi dell’affidabilità del mittente e di segnalare eventuali casi di truffa alle autorità competenti.