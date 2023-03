Il mondo del lavoro e la situazione dei giovani sono temi di grande attualità e rilevanza in Italia. In particolare, il problema dell’occupazione giovanile è stato oggetto di numerose polemiche negli ultimi mesi, soprattutto a seguito della pandemia da COVID-19 e delle restrizioni imposte per limitarne la diffusione. In questo contesto, la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha proposto di incentivare il lavoro nei festivi nel settore turistico, offrendo una remunerazione più alta rispetto ai giorni normali. La ministra ha sottolineato come il turismo rappresenti un’opportunità di lavoro molto interessante per i giovani, ma che spesso il lavoro nei weekend e nelle festività può essere considerato faticoso e poco attraente.

Tuttavia, secondo Santanchè, il turismo offre grandi possibilità di crescita e sviluppo professionale, rappresentando un vero e proprio “ascensore sociale” per i giovani che desiderano intraprendere una carriera in questo settore. La ministra ha sottolineato l’importanza di un cambio di passo nell’approccio al turismo, sostenendo che il governo Meloni rappresenti un’opportunità per dare nuova linfa vitale al settore e per creare nuove opportunità di lavoro.