Questa mattina intorno alle 5, uno chalet situato in via delle Sorgenti Tronola sull’Altopiano del Laceno a Bagnoli Irpino è finito distrutto da un incendio. Fortunatamente la famiglia che lo abitava, composta da padre, madre e due figli piccoli provenienti dal Salernitano, è riuscita a mettersi in salvo in tempo dopo essere rimasta intrappolata all’interno. Decisivo il lavoro dei soccorritori. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Montella e l’altra del comando provinciale, con il supporto di due autobotti. La lotta contro le fiamme è stata ardua, ma alla fine i caschi rossi hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’intera area.

Fortunatamente nessuno dei quattro componenti della famiglia ha riportato conseguenze fisiche, ma è notevole lo spavento vissuto in quell’attimo drammatico. Ancora non sono chiare le cause dell’incendio, che sarà oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Ci auguriamo che sia possibile individuare i responsabili e che questi possano essere chiamati a rispondere delle loro azioni.