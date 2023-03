Oltre all’Assegno Unico e ai bonus per l’università e l’asilo nido, chi ha un Isee superiore a 25.000€ può anche beneficiare del Bonus Verde, una detrazione fiscale del 36% per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione di giardini e spazi verdi. Inoltre, è previsto un bonus per i lavoratori che usufruiscono del telelavoro, pari a 500 euro annui per l’acquisto di attrezzature e tecnologie. Per accedere a questi bonus, è necessario presentare la domanda attraverso il sito dell’Inps o tramite il proprio Comune di residenza. È importante verificare i requisiti e le scadenze per la presentazione della domanda, che possono variare a seconda del bonus richiesto.

In generale, questi bonus rappresentano una buona notizia per coloro che hanno un reddito maggiore e che potrebbero aver pensato di non avere accesso ad alcun tipo di sostegno dallo Stato. Tuttavia, è importante sottolineare che il sostegno economico erogato dallo Stato non dovrebbe essere considerato come una soluzione a lungo termine, ma come un aiuto temporaneo per superare difficoltà e difficoltà finanziarie.