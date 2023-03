Ok al Bonus energia, una misura che mira a sostenere le famiglie di fronte ai rincari energetici. Il bonus consiste in uno sconto di 180 euro per le utenze domestiche dei residenti. Per molti, il bonus sarà riconosciuto automaticamente in bolletta, tuttavia, se il fornitore non è accreditato, sarà necessario presentare una domanda online per poter ottenere il beneficio. Per aiutare coloro che non hanno ottenuto il bonus in via automatica, si metterà a disposizione un modulo online a partire dal 31 marzo 2023. Il modulo permetterà di dichiarare i requisiti necessari per ottenere l’accredito del bonus sul proprio conto corrente. Inoltre, il modulo permetterà ai titolari di contratto di fornitura di energia con operatori accreditati di conoscere il motivo per cui sono esclusi dall’erogazione automatica del bonus.

Il modulo online sarà disponibile fino al 31 maggio 2023 e potrà essere utilizzato per le seguenti casistiche:

Il contratto di fornitura è stipulato con operatori economici che non hanno aderito all’accreditamento della Provincia, mediante sconto in bolletta;

Il titolare dell’utenza, pur afferendo a fornitori aderenti all’accreditamento della Provincia, è rimasto escluso dall’erogazione del Bonus energia provinciale 2022 in via automatica, per impossibilità a verificare il dato reddituale riferito all’anno 2020;

L’utenza è stata attivata successivamente alla data del 1° dicembre 2022;

Il titolare dell’utenza ha comunicato dopo il 1° dicembre 2022 al proprio fornitore un nuovo codice fiscale in sostituzione di un precedente errato.