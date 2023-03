Le Guardie Giurate Venatorie-Zoofile del WWF Italia, Nucleo di Salerno, in collaborazione con i carabinieri forestali del Comando Stazione di Roccarainola, hanno eseguito un’operazione di controllo a Scafati per verificare eventuali reati contro l’ambiente, in particolare la cattura di avifauna selvatica protetta e particolarmente protetta. L’uccellagione, ovvero la cattura di uccelli selvatici, è un fenomeno illegale presente su tutto il territorio italiano. Durante l’operazione di controllo è possibile accertare il reato di detenzione illegale di uccelli selvatici particolarmente protetti da parte di un operaio residente a Scafati. Sequestrati 11 cardellini, 6 Lucherini, 7 Verzellini, 4 Fringuelli e 2 reti complete di accessori utilizzate per la cattura di uccelli. Gli esemplari idonei al volo sono liberati in un luogo sicuro.

L’uccellagione è un’attività che può causare danni irreparabili all’ecosistema e alla biodiversità. Le persone che praticano questa attività usano spesso dei cardellini vivi come esca per attirare altri uccelli di passaggio, legandoli con del filo intorno al collo e alle ali, costringendoli a movimenti innaturali per attirare gli altri uccelli nella trappola. La sola detenzione di questi esemplari costituisce un illecito penale.