La fortuna ha sorriso alla Campania al recente concorso del Lotto, con vincite per un totale di oltre 50mila euro. Secondo quanto riportato da Agipronews, a Castello di Cisterna vinta la somma di 23.750 euro, mentre a Gragnano vinti altri 13.950 euro. Infine, nel capoluogo, è registrata un’altra vincita per 12.900 euro. Il concorso del Lotto ha distribuito in tutto il territorio italiano ben 11 milioni di euro, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a 209 milioni di euro. Il Lotto è uno dei giochi più amati dagli italiani, che ogni settimana sperano di vedere la loro fortuna cambiare grazie alla combinazione vincente.

Comunque è da ricordare che il gioco d’azzardo può causare dipendenza e comportare rischi, quindi è sempre importante giocare in modo responsabile e consapevole, senza eccedere nelle proprie possibilità economiche.