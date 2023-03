La violenza e la criminalità sono ancora una realtà molto diffusa in alcune zone d’Italia, in particolare nella regione Campania, dove il fenomeno della camorra continua ad essere una minaccia costante per i cittadini e le autorità locali. Questo è dimostrato ancora una volta dal recente tentativo di rapina ai danni della presidente della Commissione Anticamorra della Regione Campania, Carmela Rescigno. Il tentativo di rapina è avvenuto in un luogo molto trafficato e frequentato, la Circumvallazione esterna di Napoli, dimostrando la temerarietà e la violenza degli autori dell’attacco. Tuttavia, la signora Rescigno è stata in grado di sfuggire ai suoi aggressori e di metterli in fuga, dimostrando grande coraggio e determinazione.

È preoccupante vedere come la criminalità organizzata sia ancora in grado di operare liberamente in alcune zone d’Italia, mettendo a rischio la vita e la sicurezza dei cittadini e delle autorità locali. È quindi urgente e necessario adottare misure di sicurezza efficaci per combattere la criminalità e garantire la sicurezza dei territori e delle comunità locali.