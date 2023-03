La Guardia di Finanza sta attuando una stretta sui controlli dei distributori di carburante nella provincia di Avellino, con l’obiettivo di garantire la corretta applicazione delle norme sulla comunicazione obbligatoria dei prezzi e sulla esposizione al pubblico dei prezzi dei prodotti commercializzati. La situazione attuale, con l’aumento dei prezzi dei carburanti, dell’energia elettrica e del gas, ha reso ancora più importante il controllo su questo settore, al fine di prevenire eventuali abusi o violazioni delle norme in materia di prezzi.

Dai dati forniti dalla Guardia di Finanza di Avellino, risulta che dall’inizio del 2023 sono svolti 178 controlli su impianti di distribuzione stradale di carburante nella provincia, con l’accertamento di 29 violazioni alla disciplina prezzi.

In particolare, cinque delle violazioni riscontrate riguardavano la mancata esposizione dei prezzi o la difformità dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati, mentre le restanti 24 violazioni erano relative all’omessa comunicazione al Ministero dei prezzi praticati.

L’azione della Guardia di Finanza si configura come una importante misura di tutela per i consumatori, garantendo che i prezzi praticati siano effettivamente quelli comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e che gli impianti di distribuzione rispettino le norme in materia di esposizione al pubblico dei prezzi dei prodotti commercializzati.