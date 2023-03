La frazione di Carano, nel comune di Sessa Aurunca, è in lutto per la morte improvvisa del carabiniere Andrea Di Iorio, avvenuta nella sua abitazione in seguito a un malore. Il militare, in servizio presso la caserma di Mondragone, aveva solo 50 anni. La tragica notizia ha lasciato sgomenti i suoi colleghi e la comunità locale, che hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di un uomo stimato e molto apprezzato per la sua professionalità e il suo impegno. Andrea Di Iorio lascia la moglie e due figli, che lo ricorderanno sempre con affetto e gratitudine.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita del militare. Quando i sanitari sono arrivati, il suo cuore aveva già smesso di battere. La notizia della sua scomparsa ha destato grande commozione e dolore tra parenti, amici e conoscenti.

Il carabiniere Andrea Di Iorio aveva dedicato la sua vita al servizio della comunità, svolgendo con impegno e professionalità il suo lavoro presso la caserma di Mondragone. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi lo ha conosciuto e apprezzato, ma la sua memoria resterà sempre viva nei cuori di coloro che lo hanno amato e stimato.

La comunità di Carano si stringe attorno alla famiglia di Andrea Di Iorio in questo momento di grande dolore, offrendo il proprio sostegno e la propria solidarietà. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui, e il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nella memoria di chi lo ha amato e rispettato.