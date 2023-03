Un pastore tedesco abbandonato lungo l’Autostrada Salerno-Pompei-Napoli, rischiando la vita tra le auto in corsa mentre cercava disperatamente di raggiungere i suoi padroni. Fortunatamente, l’intervento degli angeli custodi della strada – gli ausiliari alla viabilità – ha permesso di salvare il cane in extremis. La storia ha avuto luogo all’altezza dello svincolo di Pompei-Scavi, dove il geometra Tommaso Daniele e il coordinatore Umberto Parlato hanno notato il pastore tedesco correre lungo la carreggiata in cerca dei suoi padroni. I due ausiliari alla viabilità si sono resi subito conto del pericolo e hanno deciso di intervenire. A dare la notizia è l’edizione online de Il Mattino.

Senza esitazione, i due uomini hanno iniziato a dirigere il traffico per proteggere il cane e, con l’aiuto di alcuni automobilisti, sono riusciti a fermare il traffico per permettere al pastore tedesco di attraversare l’autostrada in sicurezza. Non appena il cane è stato al sicuro, gli ausiliari alla viabilità hanno cercato di rintracciare i proprietari del cane, senza però riuscire a trovare alcun indizio che potesse condurli alla loro identificazione.

Fortunatamente, il pastore tedesco è portato in un canile vicino alla zona dell’incidente, dove ha ricevuto le cure necessarie e ha potuto riprendersi dallo shock. Nonostante l’orrore dell’esperienza vissuta, il cane sembra aver ritrovato il sorriso grazie all’affetto e alla dedizione degli operatori del canile.