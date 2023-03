Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni in direzione Roma, è risolto l’incidente che ha visto coinvolte tre autovetture e un mezzo pesante. Purtroppo l’autista del camion è deceduto sul posto. L’incidente ha causato il blocco del traffico in autostrada, ma una corsia è rimasta sempre agibile. Il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale, ha lavorato per ripristinare la viabilità il prima possibile, permettendo ai veicoli di transitar sulla carreggiata aperta.

Inviati anche i soccorsi sanitari e meccanici per assistere le vittime e rimuovere i veicoli coinvolti dall’autostrada. Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano solo 2 km di coda in diminuzione in direzione Roma. Incidenti come questo sottolineano l’importanza di seguire le regole e di essere sempre vigili quando si guida.