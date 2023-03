Incidente stradale avvenuto a Pagani, nella zona del Mercato Ortofrutticolo e che ha causato il blocco del traffico e la mobilitazione delle forze dell’ordine e del personale medico per soccorrere gli eventuali coinvolti. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, un camion sarebbe rimasto incastrato in una curva che conduce alla struttura di via Mangioni, causando la sospensione della circolazione stradale e il caos tra i veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e gli operatori del 118 per prestare le cure del caso ai coinvolti, sebbene nessuna persona sia rimasta ferita nell’incidente. Le autorità locali hanno coordinato le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo pesante, in prossimità della curva in cui era avvenuto l’incidente.

L’incidente ha causato inevitabilmente disagi e ritardi nella circolazione, con gli agenti della Municipale che hanno dovuto coordinare il traffico per ridurre al minimo i disagi causati dalla presenza del mezzo pesante. La dinamica esatta dell’incidente è al momento al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di capire se una manovra sbagliata sia alla base dell’evento.