Tragedia nel Vallo di Diano. Non ce l’ha fatta l’anziana di Sala Consilina rimasta vittima, circa una settimana fa, di un incidente domestico. La donna, una signora di 74 anni, si trovava su una scala a chiocciola e stava cercando di chiudere una finestra quando improvvisamente è caduta giù. L’impatto con il pavimento è stato violento, causandole diverse fratture e ferite, tra cui una lesione alla testa. Immediato l’arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato la malcapitata all’ospedale di Polla per essere ricoverata presso il reparto di Rianimazione.

I medici hanno cercato di salvare la vita della donna, ma purtroppo le sue condizioni sono peggiorate nel corso dei giorni successivi all’incidente. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il suo cuore ha cessato di battere, causando la sua morte. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi cari e di tutta la comunità di Sala Consilina, che l’ha ricordata come una persona gentile e premurosa, molto amata da tutti.

L’incidente rappresenta una tragica testimonianza degli pericoli presenti nella vita quotidiana, specialmente per le persone anziane, che possono essere più vulnerabili alle cadute e alle lesioni. E’ importante che tutti prendano le misure necessarie per garantire la propria sicurezza in casa, come ad esempio evitare di salire su scale o superfici scivolose.