Per molti lavoratori, la busta paga di marzo rappresenta un momento importante dell’anno, in quanto potrebbe contenere bonus e agevolazioni che possono influire sull’ammontare dello stipendio mensile. Anche quest’anno, infatti, diverse categorie di lavoratori beneficeranno di bonus e agevolazioni. In particolare, per il settore del commercio, è in arrivo la seconda tranche dell’aumento una tantum riconosciuto per il 2023, che prevede un aumento massimo di 350 euro in due diverse tranche. La prima di queste tranche è erogata a gennaio 2023, mentre la seconda, di 150 euro, sarà erogata nella busta paga di marzo. Si tratta di un’agevolazione importante per i lavoratori del settore, che possono così beneficiare di un aumento stipendiale di entità considerevole.

Anche i dipendenti dei centri estetici e dei parrucchieri godranno di un bonus una tantum, previsto dal rinnovo di contratto per marzo 2023. Si tratta della terza tranche di un pagamento complessivo di 246 euro, che si tradurrà in un bonus lordo di 46 euro per i lavoratori del settore. Inoltre, per i dipendenti del Ccnl calzature e industria che non godono di trattamenti economici individuali o collettivi, è previsto un emolumento straordinario conosciuto come elemento di garanzia retributiva (E.G.R.). Questo bonus viene erogato nel marzo di ogni anno e ha un importo di 300 euro lordi, rappresentando un’agevolazione significativa per i lavoratori del settore.

Anche per i lavoratori delle aziende private di nettezza urbana è previsto un elemento simile, chiamato compenso retributivo aziendale (C.R.A.), che prevede un importo di 150 euro lordi.