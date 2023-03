Una frenata brusca da parte del conducente di un autobus di linea a Torre del Greco ha causato la caduta e le ferite di un passeggero anziano. L’episodio è avvenuto questa mattina, quando il conducente ha dovuto bloccare repentinamente la corsa del pullman per evitare un conducente di motorino che avrebbe effettuato una manovra azzardata dopo un sorpasso contromano. La frenata improvvisa ha fatto perdere l’equilibrio al passeggero anziano, che è caduto a terra con conseguenti ferite. L’autista ha immediatamente fermato il pullman in via Marconi, mentre il conducente del motorino a due ruote ha fatto perdere le tracce.

Gli agenti del locale comando di polizia municipale sono intervenuti sul posto per assistere l’uomo ferito e portarlo in ospedale per le cure del caso. Nel frattempo, hanno ascoltato il conducente dell’autobus per cercare di ricostruire l’accaduto e individuare il conducente del motorino. L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i passeggeri del pullman e tra i residenti della zona, che hanno assistito all’accaduto. La frenata brusca del pullman ha evidenziato l’importanza della prudenza e dell’attenzione da parte degli automobilisti, specie in situazioni di traffico intenso e di possibili manovre azzardate degli altri conducenti.