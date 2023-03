Un bullone metallico trovato all’interno di un panino fornito dalla Milano Ristorazione ad una scuola elementare della città ha sollevato preoccupazioni tra i genitori e la comunità educativa. L’episodio è accaduto il 15 marzo, durante un’uscita scolastica, quando un alunno ha trovato il bullone nella mollica del suo panino. Subito dopo la scoperta, la sua insegnante ha ritirato tutti i panini e ha informato i colleghi. Le prime ipotesi suggeriscono che il bullone potrebbe essere stato staccato da uno dei macchinari di produzione del pane, tuttavia i responsabili della Milano Ristorazione hanno fatto sapere che questi macchinari sono dotati di sensori appositi per individuare corpi estranei.

Nonostante questo, il bullone è rimasto nascosto e nessuno ha notato la sua presenza. La preside della scuola ha richiesto spiegazioni alla Milano Ristorazione e anche la commissione mensa della scuola ha chiesto chiarimenti.

L’incidente ha destato preoccupazione tra i genitori degli alunni, che temono per la sicurezza dei propri figli. La Milano Ristorazione ha espresso la sua preoccupazione per l’accaduto e ha assicurato che sta prendendo tutte le misure necessarie per prevenire futuri incidenti di questo tipo.

Il caso solleva anche questioni più ampie riguardo alla sicurezza alimentare e alla responsabilità delle aziende di ristorazione scolastica nella fornitura di pasti sicuri e di alta qualità. È importante che le aziende che forniscono pasti nelle scuole mettano in atto rigide procedure di sicurezza alimentare e garantiscano che tutti i loro macchinari e processi di produzione siano sicuri e affidabili.