Questa notte i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in via Emanuele Gianturco per l’incendio di una Peugeot 206, intestata ad un 31enne incensurato del posto. Le fiamme sono domate dai vigili del fuoco di Ponticelli, intervenuti sul posto poco dopo la segnalazione dell’incendio. Gli inquirenti stanno ora cercando di fare luce sulla dinamica e la matrice del fatto. Al momento non si escludono cause accidentali, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire con certezza le cause dell’incendio.

