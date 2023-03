Un incendio in una cabina elettrica nella zona retrostante il Palazzo del Comune ha causato un black out a Solofra, in provincia di Avellino. La pubblica illuminazione è saltata in tutte le strade del centro, compresa viale Principe Amedeo, e in alcune abitazioni, oltre che nella stessa sede comunale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire la situazione e garantire la sicurezza della popolazione. È ancora in corso l’analisi della causa dell’incendio, ma le prime ipotesi parlano di un guasto elettrico che ha provocato l’esplosione della cabina.

Il black out ha causato non pochi disagi per la popolazione e per le attività commerciali del centro. Inoltre, la mancanza di pubblica illuminazione ha generato una situazione di pericolo per la circolazione stradale, soprattutto in una zona molto trafficata come viale Principe Amedeo.