Boscoreale, scoppia una nuova polemica tra i cittadini e l’amministrazione a due mesi dalle elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale: oggetto dell’indignazione è la realizzazione, avvenuta a tempo di record, di un murales sulla parete est della casa comunale. Le discussione tra i cittadini verte sul costo dell’opera, € 23.180 che sembra ai più un costo esorbitante e non necessario in questo momento difficile per un comune uscito dal predissesto. Il malcontento dei cittadini era già alto per la recente introduzione delle strisce blu per il parcheggio a ciò si è aggiunto il malumore dei commercianti per la tassazione delle insegne introdotta dall’amministrazione comunale che ovviamente colpisce una categoria già in forte difficoltà.

Il soggetto dell’opera , Leda sedotta da Zeus trasformatosi in cigno per possederla ha accentuato il malcontento. Vi sono coloro che non comprendono il soggetto prescelto, il suo significato rispetto al tesoro di Boscoreale, la tecnica usata, il murale è una forma d’arte che si caratterizza per la sua immediatezza che colpisce ed avvicina anche chi non ha una formazione culturale specifica.

Le critiche

Le critiche riguardano anche il luogo prescelto , il centro storico del paese sulla facciata di un ente pubblico territoriale , il comune e dunque soggetto a tutele e autorizzazioni . La presidente della pro loco Villa Regina ha stigmatizzato particolarmente l’iter che ha portato alla realizzazione dell’ opera.” il progetto è deciso con una determina il 29.12.22 un attimo prima di festeggiare la fine dell’anno, senza coinvolgere nel progetto nessuna delle associazioni presenti ed attive sul territorio comunale che avrebbero certamente dato un contributo stante lo spirito di servizio che caratterizza tutte”.

Inoltre prosegue l’avv. Castellano , la socializzazione di cui si parla nel progetto comunale non è stato un confronto, bensì una comunicazione sic e simpliciter di quello che si sarebbe realizzato avvenuta in pochi giorni a progetto già accettato e affidato anche nella parte che attiene la scelta del bozzetto da realizzare”.