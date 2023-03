“L’abbiamo già programmato e sarà realtà appena sarò eletto: rilanceremo il commercio con l’istituzione di una Zona Franca nel cuore del centro storico, in via tenente Angelo Cirillo (via del Popolo). È un progetto articolato e ben definito che ci consentirà di ridisegnare l’intera zona: da un lato l’imminente inaugurazione del parcheggio, dall’altra una strada dove artigiani e piccoli imprenditori troveranno vantaggioso investire”. È l’idea di Francesco Faraone – candidato sindaco alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio a Boscoreale – che l’ha già formalizzata in un atto depositato poco prima dello scioglimento comunale.

“Nessuna promessa campata in aria, men che meno alcun trend da seguire. La zona franca sarà subito attuata appena sarò eletto – dice –. Vogliamo rivitalizzare economicamente il centro e lo faremo attraverso sgravi fiscali per tutti coloro che vorranno avviare una nuova attività: per alcuni anni risparmieranno tasse così da consentire loro di stabilizzarsi. Il nostro territorio ne beneficerà, con una galleria commerciale a cielo aperto”.