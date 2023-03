Pubblicati i primi bandi INPS per il Bonus Vacanze 2023. L’INPS pubblica ogni anno diversi bandi per permettere a pensionati, studenti e insegnanti di godersi una vacanza in Italia o all’estero. I primi a poter partire saranno gli studenti, che possono beneficiare di borse di studio finalizzate a coprire le spese per soggiorni estivi e soggiorni studio. È importante tenere presente che c’è poco tempo per presentare domanda e partecipare, e che i requisiti per accedere ai bandi sono molto precisi.

I bandi INPS pubblicati sono riservati esclusivamente agli studenti. Ci sono tre bandi tra cui scegliere:

Bando di concorso Estate INPSieme Italia 2023

Concorso Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2023

Bando di concorso corso di lingue all’estero (soggiorno studio)

I bandi sono consultabili sul sito dell’INPS, ma per accedervi è necessario essere in possesso di SPID, CIE o CNS e rispettare tutti i requisiti indicati nel bando di interesse.

È importante sottolineare che non tutti gli studenti possono usufruire del bonus. I bandi INPS sono riservati agli studenti figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Gestione Dipendenti Pubblici o Gestione Fondo Postelegrafonici. Inoltre, ci sono ulteriori limiti fissati in base all’età e alla scuola frequentata dallo studente.

Per presentare la domanda di partecipazione ai bandi, è necessario inviarla online tramite il sito dell’INPS. La domanda deve essere inviata entro la scadenza indicata nel bando di interesse, e deve essere accompagnata dalla DSU per l’ottenimento del modello ISEE, che è essenziale per definire il valore del contributo. Si consiglia di consultare ogni bando singolarmente per ottenere maggiori informazioni sulle entità dei contributi relative alle diverse opzioni di durata del soggiorno.